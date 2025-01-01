edición general
21 meneos
20 clics
Fondeos ilegales y patrones 'pirata' destrozan las praderas submarinas de una laguna de Formentera

Fondeos ilegales y patrones 'pirata' destrozan las praderas submarinas de una laguna de Formentera

El Consell Insular ha inspeccionado a 75 embarcaciones fondeadas en s'Estany des Peix, uno de los puntos del Parque Natural de Ses Salines, que sufre la presión turística

| etiquetas: turismo , embarcaciones , fondeos , parque natural , formentera , medio ambiente
19 2 0 K 182 actualidad
3 comentarios
19 2 0 K 182 actualidad
Connect #1 Connect
#0 También hay vendedores ambulantes en alta mar,

Esto lleva pasando en la Costa Brava desde hace años. Estás ahí fondeado y aparece un tipo en moto de agua diciéndote si quieres cervezas. Entonces cuando alguien le dice que si, van a una barca que tienen latas y comida y te la traen. Suelen ser franceses e italianos.

En Formentera e Ibiza directamente montan embarcaciones-bar. Allí son las embarcaciones las que se acercan, piden cerveza, vodka o lo que sea y se la llevan.

Hay cientos de embarcaciones en cada cala. Es increíble la de negocio negro que se mueve con el turismo.
Y en cosas impensables. Porque podríamos seguir hablando de los que alquilan sombrillas, lateros en la arena, etc...
1 K 32
starwars_attacks #3 starwars_attacks
#1 todo el que consume o contrata esos servicios ya es cómplice.
2 K 34
starwars_attacks #2 starwars_attacks
¿Por casualidad no gobierna el PP por allí?
0 K 6

menéame