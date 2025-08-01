Folha de São Paulo demanda a OpenAI por competencia desleal y violación de derechos de autor

Folha de S.Paulo presentó una causa judicial contra OpenAI este miércoles, exigiendo que la dueña de ChatGPT deje de recopilar y usar, sin autorización ni pago, el contenido del periódico. Le acusa de competencia desleal y violación de derechos de autor. Además, en respuesta a solicitudes de usuarios, reproduce reportajes íntegros el mismo día en que son publicados, lo que "desvía ilegítimamente a los internautas", "burlando mecanismos del periódico para impedirlo, y distribuye el contenido a internautas, quitando así audiencia del periódico".