edición general
2 meneos
2 clics
Folha de São Paulo demanda a OpenAI por competencia desleal y violación de derechos de autor

Folha de São Paulo demanda a OpenAI por competencia desleal y violación de derechos de autor

Folha de S.Paulo presentó una causa judicial contra OpenAI este miércoles, exigiendo que la dueña de ChatGPT deje de recopilar y usar, sin autorización ni pago, el contenido del periódico. Le acusa de competencia desleal y violación de derechos de autor. Además, en respuesta a solicitudes de usuarios, reproduce reportajes íntegros el mismo día en que son publicados, lo que "desvía ilegítimamente a los internautas", "burlando mecanismos del periódico para impedirlo, y distribuye el contenido a internautas, quitando así audiencia del periódico".

| etiquetas: folha de são paulo , openai , competencia desleal , derechos de autor , ai , ia
2 0 0 K 26 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 26 actualidad

menéame