Florida regala valioso terreno en Miami para la biblioteca presidencial Trump

Las autoridades de Florida decidieron el martes reservar casi 3 acres de un valioso terreno en el centro de Miami, junto a la histórica Torre Libertad, como un posible sitio para la futura biblioteca del presidente Donald Trump.
| etiquetas: biblioteca , trump , florida , eeuu , miami
Mirémoslo por el lado bueno, al menos le dan algo de aprovechamiento a un montón de espacio que tienen dedicado a aparcamiento.
Son unos 12.000 metros .. aunque con la ridícula legislación yanki para el parking igual se quedan en menos de la mitad.
1) Las galerías de arte, centros de entretenimiento, centros culturales, bibliotecas, y museos tendrán que proveer una (1) plaza de aparcamiento por cada doscientos
… » ver todo el comentario
Para 12.000 metros salen 521 plazas. Cada plaza son 14 metros, lo que saldría a mayores 7.400 metros más (casi dos hectáreas para todo)
Si quitamos parte, dejamos 8.000 para la biblioteca, salen unas 350 plazas que ocupan casi 5.000 metros. Sin jardines ni leches.