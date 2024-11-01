edición general
Florida regala valioso terreno en Miami para la biblioteca presidencial Trump

Las autoridades de Florida decidieron el martes reservar casi 3 acres de un valioso terreno en el centro de Miami, junto a la histórica Torre Libertad, como un posible sitio para la futura biblioteca del presidente Donald Trump.

Khadgar #3 Khadgar
Pero ¿sabe leer?
#5 mrM4
#3 No, por eso no tiene ningun sentido. Si fuera para construir un lupanar tendría más sentido.
#6 uvi
#3 Seguro, en la biblioteca encontraras la Biblia y libros intelectuales de "Teo va al circo", donde van a tener que editarlo para poner "Basado en hechos reales"
#9 PerritaPiloto
#3 Desde Hoover hay una biblioteca presidencial de cada presidente. No es donde lee el presidente, sino el archivo se de sus documentos y colecciones privadas.
themarquesito #2 themarquesito *
3 acres es algo más de 1 hectárea, o sea poco más de un campo de fútbol según el sistema métrico periodístico.
Mirémoslo por el lado bueno, al menos le dan algo de aprovechamiento a un montón de espacio que tienen dedicado a aparcamiento.  media
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Son unos 12.000 metros .. aunque con la ridícula legislación yanki para el parking igual se quedan en menos de la mitad.
themarquesito #7 themarquesito *
#4 Me has hecho comprobar cuáles son los mínimos de aparcamiento en superficie requeridos por el condado de Miami-Dade. En sus ordenanzas, capítulo 33, sección 33.124, apartado k, punto 1 se establece lo siguiente:
1) Las galerías de arte, centros de entretenimiento, centros culturales, bibliotecas, y museos tendrán que proveer una (1) plaza de aparcamiento por cada doscientos

HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

Para 12.000 metros salen 521 plazas. Cada plaza son 14 metros, lo que saldría a mayores 7.400 metros más (casi dos hectáreas para todo)

Si quitamos parte, dejamos 8.000 para la biblioteca, salen unas 350 plazas que ocupan casi 5.000 metros. Sin jardines ni leches.
themarquesito #10 themarquesito
#8 Más o menos el 40% del área se les va a ir en aparcamiento en superficie
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿cuando le van a regalar El Pazo de Meirás?
