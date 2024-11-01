edición general
Florida inaugura la venta especial de armas y municiones libre de impuestos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado. El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como 'Open carry', pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

comentarios
manuelpepito #1 manuelpepito
Son unos putos locos, sin más. El ideal de su "magnífico"estilo de vida se los ha comido
pitercio #2 pitercio
Si no perciben la enfermedad subyacente en todo esto es que también están enfermos.
#5 Eukherio
#2 Es una huida hacia adelante para no ver el problema. Que si poder comprar armas de asalto, que si llevarlas en público, etc. Después son los únicos con cien tiroteos escolares al año, y todos los colgaos que se lían a tiros tenían las armas legalmente, pero nadie se atreve a decir que su modelo es de locos.
kinz000 #3 kinz000
Más razones para no pisar ese estercolero
jdmf #6 jdmf
Si no te matan con el arma, no te preocupes, como no se paga impuestos tampoco habrá un hospital para salvarte la vida.
#4 Mandri20
Al menos podrían usarlas para hacer la revolución, en vez de jugar a la ruleta rusa...
