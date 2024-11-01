Florida inaugura la venta especial de armas y municiones libre de impuestos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado. El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como 'Open carry', pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.