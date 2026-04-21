La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025. Uthmeier ha aseverado que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces", como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.