edición general
4 meneos
5 clics

Florida anuncia una investigación criminal contra ChatGPT por "aconsejar" al responsable de un tiroteo mortal en un colegio

La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025. Uthmeier ha aseverado que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces", como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

| etiquetas: sucesos , armas , tiroteos , inteligencia artificial , ia
4 0 0 K 35 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 35 actualidad
laveolo #2 laveolo
Harán lo que sea menos cuidar la salud mental de sus ciudadanos y/o limitar el acceso a armas de fuego.
1 K 17
Lamantua #1 Lamantua
Capaces son de detener a ChatGPT.
1 K 16
#3 joseac
En ese país la culpa siempre es del otro {0x1f633} {0x1f606} {0x1f606} ....
0 K 10

menéame