"Florentino Pérez nos ha hecho mucho daño"

"En este cuartito me quitaron el cinto y los zapatos antes de ingresarme al sector". Bernardo Caal señala la garita del Centro de Detención Preventiva, un edificio azul y blanco de paredes descascaradas donde pasó cuatro años y dos meses encerrado. "Abren el candado y es como si te metieran a un gallinero. Aquí no hay autoridad. Solo presos". Estamos en la ciudad de Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz, Guatemala. En estas tierras, los pueblos originarios libran una lucha histórica contra los abusos extractivos de la minería, la pal