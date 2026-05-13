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Florentino concederá una entrevista esta noche en LaSexta

Florentino concederá una entrevista esta noche en LaSexta

Josep Pedrerol entrevistará a Florentino Pérez en una conversación exclusiva que se emitirá a partir de las 21.00 horas en La Sexta. Una aparición muy esperada que llega en un momento clave para la actualidad blanca, sobre todo, tras la rueda de prensa que dio este martes pasado el dirigente blanco.

| etiquetas: florentino , su florentineza , masaje , pedrerol , la sexta , sexo oral
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17 comentarios
3 0 0 K 27 ocio
johel #2 johel *
Se la iba a hacer Ferreras, pero ha dicho que puestos a recibir masajes con final feliz le pone mas Pedrerol.

*perdon por la edicion, Ferreras y Pedrerol tienen casi la misma edad y el chiste inicial no encajaba.
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mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
#2 te la he dejado botando con las etiquetas xD
1 K 29
Fisionboy #15 Fisionboy *
#2 Cuando se trata de hacer el ridículo, el chirincirco parece el mejor sitio. Ya lo hizo con la superliga... y ahora buscara proclamar las 7 ligas que le han robado, porque eran suyas por derecho... igual que el balón de oro de Vinicius.
1 K 28
elGude #6 elGude
Primera pregunta: "¿Es difícil ser Florentino?"
Segunda pregunta: "Señor Burns, su campaña parece tener el impulso de un tren de carga desbocado. ¿Por qué es tan popular?".
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pitercio #12 pitercio
Después de lo que soltó ayer necesita un blanqueamiento de ano.
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makinavaja #1 makinavaja
Parece que El Padrino le ha cogido el gusto a decir tonterías en publico....
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OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Van a quitar el intermedio para que podamos ver a pedrerol como le come el rabo al viejo ese?
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johel #8 johel
#5 Es que si la ponen mas tarde la revuelta sube en audiencia ;)
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SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
Menudo asco da el fútbol profesional español. Entre este y cuatro más lo han convertido en una tragaperras gigantesca.
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Brill #17 Brill
Sostenella y no enmendalla.
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johel #11 johel *
#9 Siendo ese el caso, ¿la votacion para cambiar la clausula de los 200 millones quien la lanza y en que condiciones?
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#13 KaBeKa
Mal por el asesor, tenía que haber puesto a una mujer entrevistadora. Si vamos a por lavado, vamos con todo.
Desde las filtraciones de audios en donde sinceramente se despachaba siendo el cani del barrio no sé donde estaban las dudas(estaba relajado y seguramente con alguna copilla, si. Pero es como actúa y piensa cuando nadie le ve)
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#14 tpm1
#13 Espérate que no le diga a Pedrerol ¿Tú qué dices maricón?
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#10 abogado_del_diablo
Parece que ve que le queda poco de convento y se está cagando dentro.
Ya dice lo que le sale de los huevos y se la suda todo, hasta hacer el ridículo.
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#4 encurtido
Creo que es generalizada la sensación de vergüenza ajena y de sentir que es un despropósito el discurso de ayer de Florentino, y estoy seguro que esto será igual o peor. Incluso entre los madridistas más forofos.

Como única nota positiva del Real Madrid el Barça tiene a Torrente disfrazado de presidente en forma de Joan Laporta y todos están contentos. Valors.
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johel #7 johel *
#4 Todo teatro de la gerontocracia multimillonaria. Recordemos que hay que tener 200 millones de aval para intentar presentarse.
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#9 encurtido
#7 El club es de los socios, no hay accionistas con peso relevante. Eso se puede cambiar.

Estoy seguro que al 90% del madrididismo piensan que Florentino ha sido un gran presidente, quizá el mejor de la historia, pero lo mejor para todos es que se retire. Hubiera sido bonito una salida digna y solemne saltándonos esta temporada y mucho mejor saltándonos esta semana.
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menéame