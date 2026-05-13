Florentino concederá una entrevista esta noche en LaSexta

Josep Pedrerol entrevistará a Florentino Pérez en una conversación exclusiva que se emitirá a partir de las 21.00 horas en La Sexta. Una aparición muy esperada que llega en un momento clave para la actualidad blanca, sobre todo, tras la rueda de prensa que dio este martes pasado el dirigente blanco.
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*perdon por la edicion, Ferreras y Pedrerol tienen casi la misma edad y el chiste inicial no encajaba.
Segunda pregunta: "Señor Burns, su campaña parece tener el impulso de un tren de carga desbocado. ¿Por qué es tan popular?".
Desde las filtraciones de audios en donde sinceramente se despachaba siendo el cani del barrio no sé donde estaban las dudas(estaba relajado y seguramente con alguna copilla, si. Pero es como actúa y piensa cuando nadie le ve)
Ya dice lo que le sale de los huevos y se la suda todo, hasta hacer el ridículo.
Como única nota positiva del Real Madrid el Barça tiene a Torrente disfrazado de presidente en forma de Joan Laporta y todos están contentos. Valors.
Estoy seguro que al 90% del madrididismo piensan que Florentino ha sido un gran presidente, quizá el mejor de la historia, pero lo mejor para todos es que se retire. Hubiera sido bonito una salida digna y solemne saltándonos esta temporada y mucho mejor saltándonos esta semana.