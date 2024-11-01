·
2
meneos
98
clics
Me fliparía infinito que Fallout 5 rescatase estos viejos diseños originales del Pip-Boy para mejorarlo con más funciones
El Pip-Boy fue pensado como un aparato tecnológico más complejo de lo que conocemos hoy en día...
|
etiquetas
:
videojuegos
,
actualidad
,
artículo
,
web
,
ocio
1
1
0
K
14
ocio
3 comentarios
1
1
0
K
14
ocio
#1
Esku
*
Me fliparia infinito que webedia dejase de ser un medio de mierda con titulares de mierda cargados de sensacionalismo y con nula calidad periodística.
2
K
29
#2
Torrezzno
Un poco pobre el articulo
0
K
20
#3
alcama
Juego sobrevalorado
0
K
6
