Fitominería: cómo extraer metales de las plantas

La demanda de níquel para baterías está en aumento, pero la minería causa graves daños ambientales. Las plantas podrían ayudar a extraer níquel y otros recursos del suelo y ayuda a descontaminar. En un campo cubierto de flores amarillas el norte de Albania los agricultores cosechan níquel. Las plantas de aliso amarillo (alyssum saxatile), también conocido como canasta de oro, que crecen allí pertenecen a las llamadas especies hiperacumuladoras, capaces de absorber grandes cantidades de metales del suelo, como níquel, zinc, cobre, oro y tierras

Si la planta absorbe metales del suelo, quiere decir que esos metales estan presentes en ese suelo, ¿porqué no procesan el suelo? :shit:
