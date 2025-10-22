edición general
1 meneos
39 clics

Fito Cabrales cuestiona las preguntas clásicas de 'La revuelta': "Relaciones en tu 'prime"

El mítico líder de 'Fito y los Fitipaldis' abrió el melón sobre las conocidas preguntas del presentador sobre sexo y dinero, pudiendo sentar un precedente en el formato de TVE. Fito se mostró sorprendido al verse conversando con Broncano sobre ejercicio físico, ya que ha comenzado a entrenar en un gimnasio tras dejar atrás su época de "drogas, el alcohol y el tabaco". Fito se quiso mojar en una de las 'preguntas clásicas' de La revuelta. "De dinero no. Yo soy de una generación que nos da vergüenza; no lo voy a decir porque me da como… [pudor]",

| etiquetas: fito , fitipaldis , la revuelta , broncano , drogas
1 0 2 K -1 actualidad
2 comentarios
1 0 2 K -1 actualidad
frg #2 frg
Fito es la demostración que las personas, al igual que el vino, no mejoran con la edad, y Fito ya era gilipollas hace lustros.
0 K 12
Peka #1 Peka
#0 Paren las rotativas :palm:
0 K 11

menéame