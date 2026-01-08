Fisuras en el Partido Republicano ante la creciente reacción negativa por Mineápolis

El incidente, que cobró la vida de Alex Pretti, ha provocado que figuras clave del partido rompan filas con la administración de Donald Trump, cuestionando tanto las tácticas federales como la veracidad de los informes oficiales.
| etiquetas: fisuras , partido , republicano , ice , eeuu
Y en esto no habra elecciones
Me pregunto como se decidira el ganador.
Se propone algo y el senador o congresista supuestamente de su bando, pero molesto con su líder, vota como le sale del higo y fastidia el resultado estimado
"El saldo de votos ha sido de 52 a favor y 47 en contra, con varios senadores republicanos sumándose a los demócratas"
www.rtve.es/noticias/20260108/senado-estados-unidos-aprueba-primera-vo