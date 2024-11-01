edición general
La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para Rafa Mir

El delantero del Sevilla, actualmente cedido en el Elche CF, está acusado de un delito de agresión sexual.

