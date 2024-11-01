·
9
meneos
19
clics
La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por un supuesto borrado de mamografías
"No existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos", afirman los fiscales.
etiquetas
amama
mamografias
borrado
98
actualidad
12 comentarios
actualidad
#12
TonyStark
hay cosas que me cuesta mucho entender, pero luego me acuerdo como la fiscalía de Madrid protege a Díaz Ayuso y se me pasa
1
K
28
#4
pepel
Y no es lawfare.
0
K
19
#2
alcama
Al final la justicia sobresale frente al ruido.
1
K
17
#7
Milmariposas
Me estaba acordando de los discos duros de Bárcenas.
0
K
13
#6
XtrMnIO
Y sin investigar nada!!
Igualico que lo del Peinado y el Hurtado.
0
K
12
#8
poxemita
#6
fiscales != Jueces.
Peinado y Hurtado son jueces, quienes han archivado son fiscales.
Seguramente si Amama presenta más pruebas igual pueden retomar la denuncia.
2
K
37
#1
MPPC
Qué rápidos!!
0
K
11
#3
alcama
#1
¿De quien depende la Fiscalía?
3
K
47
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Si todos los informes médicos están, y sólo existía un problema de acceso por exceso de peticiones al servidor.
Demasiado han tardado en archivarla cuando el mes pasado estaba resuelto el problema.
0
K
12
#10
CharlesBrowson
lo que esta pasando en el pais...se esta buscando mas "politica" que justicia, y si, yo creo que la junta holocaustica de Andalucia debe pagar, al igual que la Ayuso y el Mazon. Pero en estos años parece que la tactica es liar el pollo, hacer de todo, menos hacer las cosas bien cuando vas a empurar, porque la sensacion es que llegan al juzgado con un powerpoint a modo de " X es un hijoputa" y cuando le dicen oye, curratelo, trae pruebas fundadas o curradas, se ponen a berrear lawfare, por ejemplo en Valencia lo hicieron bien y ahi estan hurgando y exponiendo
0
K
7
#5
ostiayajoder
Permitanme q ya no me fie de la justicia nunca:
El q pueda hacer, q haga
0
K
7
#9
strike5000
#5
La Fiscalía no es parte de la Justicia, es un órgano más del Gobierno.
1
K
23
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
