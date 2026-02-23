edición general
La fiscalía pide 5 años de cárcel para el director del Pare Manyanet que castigó a un informático por denunciar a un cura pedófilo

La fiscalía pide 5 años de cárcel para el director del Pare Manyanet que castigó a un informático por denunciar a un cura pedófilo

<Accesible en modo lectura> La fiscalía cree que la conducta del director de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) y de un abogado de la misma orden, que reprendieron a un informático por denunciar a un cura pedófilo, es delictiva, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. En su escrito, el ministerio público acusa a Josep Maria T. y a Antonio R. de coaccionar y de acosar a este informático, su empleado. La fiscalía, además, considera que la actuación de ambos pudo obstruir la acción de la justicia

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Espero que pisen prisión estos dos, las quejas se entenderían si lo hubiera comunicado a los periodistas pero si ha ido a la policía era su deber, en caso contrario él sería cómplice. No hay contrato de confidencialidad que soporte eso.
aruleno #2 aruleno
Pederastas en un colegio de curas, y encima los curas presionan para que nadie diga nada. Que novedad. (ironic mode)
