La Fiscalía italiana que investiga los ‘safaris humanos’ en Sarajevo llama a declarar a un primer sospechoso

Es un excamionero de 80 años que, según los testimonios recogidos, se jactaba de haber participado en viajes organizados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

| etiquetas: sarajevo , yugoslavia , safari humano , italia , milan , asesinato
wata #1 wata
Ojalá se destape todo y caigan todos esos hijos de puta, los de allí y los de aquí.
#2 pirat
Pues en el engendro asesionazi parece que además del tráfico de órganos, también amparan esta otra aberración.
