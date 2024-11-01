edición general
La Fiscalía investigará la compra irregular de gambas, langostinos y paté en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

La Unidad de Delitos Económicos analiza la documentación remitida el 28 de agosto con una información reservada de la secretaria del Consistorio

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Me parece perfecto que se investigue.

Con ese nombre de pueblo, tendría que estar acompañándolo de farlopa y volquetes de putas. Tienen que investigar por qué son tan paniaguados.
#2 Borgiano
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
