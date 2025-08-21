La Fiscalía investiga la falta de planes de prevención en la peor oleada de incendios en 30 años

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher, ya ha trasladado a la unidad del Seprona, de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía General del Estado la necesidad de recabar información sobre si los municipios que han padecido los peores incendios cuentan con estos planes de prevención, como establece la Ley de Montes, de 2003.
| etiquetas: incendios , competencias , comunidades , ayuntamientos , vercher , fiscalia
Fuentes del Ejecutivo aseguran que esa norma se aprobará “en pocas semanas” y achaca el retraso al complejo proceso de alegaciones al ser una competencia compartida con las autonomías, pero aseguran que esas directrices no son condición imprescindible para que las comunidades puedan aprobar sus planes.