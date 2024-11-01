La Fiscalía choca con el juez y rebaja la causa de Sidenor por vender material para armas a Israel

En julio de 2025, el Ministerio Público avalaba la apertura de unas diligencias previas en la Audiencia Nacional para investigar a la metalúrgica vasca Sidenor por haber vendido acero a una empresa clave para la industria armamentística israelí a pesar de ser un negocio no autorizado por el Gobierno español. Pero esa comunión entre la fiscal del caso, Manuela Fernández, y el magistrado instructor, Francisco de Jorge, ha durado poco. De hecho, la posición actual de ambos podría calificarse de enfrentada.
| etiquetas: sidenor , israel , contrabando , genocidio