La Fiscalía choca con el juez y rebaja la causa de Sidenor por vender material para armas a Israel

En julio de 2025, el Ministerio Público avalaba la apertura de unas diligencias previas en la Audiencia Nacional para investigar a la metalúrgica vasca Sidenor por haber vendido acero a una empresa clave para la industria armamentística israelí a pesar de ser un negocio no autorizado por el Gobierno español. Pero esa comunión entre la fiscal del caso, Manuela Fernández, y el magistrado instructor, Francisco de Jorge, ha durado poco. De hecho, la posición actual de ambos podría calificarse de enfrentada.

| etiquetas: sidenor , israel , contrabando , genocidio
3 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Amigos, aquí todos amigos que esto son medidas de cara a la galería. Los votos y tal.
pepel #3 pepel
Se está postulando para que le asignen el juicio del novio de Ayuso.
tul #2 tul
parece que el dinerito de los sionazis no huele a genocidio
