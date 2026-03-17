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La Fiscalía archiva la investigación sobre el 'pendrive' que Leire Díez entregó al PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó el dispositivo en septiembre sin encontrar novedades con relevancia penal. [sic]
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#4
nemesisreptante
Que sorpresa que no hubiera nada que rascar aquí… y van no se sabe ya.
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#1
comunerodecastilla
Respuesta de la IA:
¿A que fiscal implicaba el pendrive entregado por Leire Diaz?
El pendrive de Leire Díez implicaba a varios fiscales.
Leire Díez, exmilitante del PSOE investigada por cohecho y tráfico de influencias, entregó un pendrive a Santos Cerdán en junio de 2025 con información recopilada sobre jueces y fiscales.
Fiscales mencionados
Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, con una carpeta dedicada y un vídeo sexual ofrecido a medios.
José Grinda,
…
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#2
comunerodecastilla
Aprovechemos que la UCO ha ganado enteros con la resolucion del crimen de Hornachos para seguir tapando la mierda que existe en esa unidad.
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#3
FunFrock
La c orrupción del PSOE siempre queda limpia
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El pendrive de Leire Díez implicaba a varios fiscales.
Leire Díez, exmilitante del PSOE investigada por cohecho y tráfico de influencias, entregó un pendrive a Santos Cerdán en junio de 2025 con información recopilada sobre jueces y fiscales.
Fiscales mencionados
Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, con una carpeta dedicada y un vídeo sexual ofrecido a medios.
José Grinda,
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