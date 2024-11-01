edición general
La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la petición de Peinado de acceder a sus correos de los últimos siete años

La Fiscalía apoya el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedirle los correos electrónicos de los últimos siete años, al considerar que "afecta indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones".

angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 ¿En las instituciones jerarquicas nadie actua de forma independendiente salvo ordenes claras desde arriba?

Es decir, si yo voy a una sucursal del Santander a pedir un préstamo, ¿me lo tiene que aprobar directamente Patricia Botin? ¿Los puestos intermedios no tienen libertad de acción?

Es más, si es como dices, ¿cómo es que hay gente del PSOE siendo investigada? ¿Como pudo ser que la Gurtel siguiera adelante durante el gobierno del PP? :-|
1 K 30
#11 mancebador *
#8
Es decir, si yo voy a una sucursal del Santander a pedir un préstamo, ¿me lo tiene que aprobar directamente Patricia Botin? ¿Los puestos intermedios no tienen libertad de acción?

No y no.

Es más, si es como dices, ¿cómo es que hay gente del PSOE siendo investigada? ¿Como pudo ser que la Gurtel siguiera adelante durante el gobierno del PP?

Porque investigan los jueces, no los fiscales, al menos si tenemos suerte y no meten la burrada de ley de reforma de la justicia que quiere el PSOE. Entonces si que no veríamos investigar ningún escándalo político en este país.
3 K 20
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#11 así es, porque aunque lo apruebe este gobierno progresista de coalición, cuando gane el PP tampoco lo quitará.
1 K 18
#16 chavi
#11 Pero acusa el fiscal......
0 K 13
nereira #12 nereira *
#10 Es decir, que sí apoyas el pedir todos los correos de una persona sin argumento legal de los últimos 7 años. ¿Has mirado últimamente tu bandeja de entrada?
1 K 28
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Lo más gracioso de repetir tanto la frase de "¿De quien depende la fiscalía?" es que en esas declaraciones de Pedro Sánchez, el presidente MINTIÓ, pero claro, como siempre se pone el trozo recortado en vez del trozo completo, los que lo comparten ni se dan cuenta xD xD
2 K 22
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 La fiscalía de la que habla el titular es la Fiscalia Provincial de Madrid. Pedro Sánchez en esa entrevista se refería la Fiscalía General del Estado. Son instituciones distintas.
9 K 127
#4 gershwin
#2
es la misma jerarquía.. la fiscalía provincial está subordinada a la autónoma y esta a la general

"La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificó ante un juez que la orden para publicar un comunicado sobre las negociaciones con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, [Ayuso], provino del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lastra afirmó que comunicó su desacuerdo con la publicación del comunicado a García Ortiz, pero finalmente acató la orden del Fiscal General del Estado. "
4 K 45
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Lastra afirmó que comunicó su desacuerdo con la publicación del comunicado
¿Ha recibido ordenes desde arriba la Fiscalía de Madrid para apoyar este recurso? En caso de haberlo hecho, ¿cómo es que no comunican el desacuerdo como en el caso que citas?
2 K 41
#17 gershwin *
#6
no he mencionado este recurso si no cómo funciona la jerarquía de fiscalías. Y en el caso que cito por el que está imputado el fiscal general... "ratificó ante un juez que la orden para publicar un comunicado sobre las negociaciones con el novio "

la fiscal superior de Madrid redactó un oficio al fiscal general explicando que en base al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal se disponía a cumplir una orden.

Esto es los fiscales provinciales están subordinados a cumplir órdenes de la fiscalía general
0 K 9
#5 mancebador
#2 La fiscalía es una institución jerárquica, no son compartimentos estancos.
1 K 21
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo *
#2 ¿quién es la máxima autoridad jerárquica de las fiscalías territoriales en España? ¿De quién depende? pues ya está ...
#3 nah solo hay que investigar algunos y mejor si se dejan fuera los que trataban los encargos puntuales sobre los asuntos particulares de Begoña
2 K 18
#14 chavi
#2 No te esfuerces. Es demasiado complejo para el
0 K 13
nereira #3 nereira *
#1 Te parece lógico pedir TODOS los correos electrónicos de 7 años, sin argumento legal
5 K 83
#7 Leon_Bocanegra
#1 ostia, toda la vida quejándonos de lo mentiroso que es Sánchez, y luego nos agarramos a una frase suya como si nos fuera la vida en ello.
1 K 29
#15 chavi
#1 De nadie.
La fiscalía es independiente. El gobierno no puede cesar al fiscal aunque quiera
0 K 13

