La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la petición de Peinado de acceder a sus correos de los últimos siete años

La Fiscalía apoya el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedirle los correos electrónicos de los últimos siete años, al considerar que "afecta indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones".
Es decir, si yo voy a una sucursal del Santander a pedir un préstamo, ¿me lo tiene que aprobar directamente Patricia Botin? ¿Los puestos intermedios no tienen libertad de acción?
Es más, si es como dices, ¿cómo es que hay gente del PSOE siendo investigada? ¿Como pudo ser que la Gurtel siguiera adelante durante el gobierno del PP?
No y no.
Porque investigan los jueces, no los fiscales, al menos si tenemos suerte y no meten la burrada de ley de reforma de la justicia que quiere el PSOE. Entonces si que no veríamos investigar ningún escándalo político en este país.
es la misma jerarquía.. la fiscalía provincial está subordinada a la autónoma y esta a la general
"La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificó ante un juez que la orden para publicar un comunicado sobre las negociaciones con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, [Ayuso], provino del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lastra afirmó que comunicó su desacuerdo con la publicación del comunicado a García Ortiz, pero finalmente acató la orden del Fiscal General del Estado. "
¿Ha recibido ordenes desde arriba la Fiscalía de Madrid para apoyar este recurso? En caso de haberlo hecho, ¿cómo es que no comunican el desacuerdo como en el caso que citas?
no he mencionado este recurso si no cómo funciona la jerarquía de fiscalías. Y en el caso que cito por el que está imputado el fiscal general... "ratificó ante un juez que la orden para publicar un comunicado sobre las negociaciones con el novio "
la fiscal superior de Madrid redactó un oficio al fiscal general explicando que en base al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal se disponía a cumplir una orden.
Esto es los fiscales provinciales están subordinados a cumplir órdenes de la fiscalía general
#3 nah solo hay que investigar algunos y mejor si se dejan fuera los que trataban los encargos puntuales sobre los asuntos particulares de Begoña
La fiscalía es independiente. El gobierno no puede cesar al fiscal aunque quiera