La Fiscalía apenas registra una de cada cuatro sentencias por violación en sus datos oficiales

La última Memoria de la Fiscalía General dice: “El dato de las sentencias dictadas en la anualidad es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa de forma directa y preceptiva esta institución”. Sin embargo, una investigación académica sostiene que dicha institución se deja por el camino al menos tres de cada cuatro sentencias en su recuento anual: en 2023, su cifra oficial suma 145 sentencias, pero un rastreo en la base de datos del Cendoj señala que ese mismo año se dictaron más de 575. (Legible en modo Lectura).
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A petición de este diario, un portavoz de la Fiscalía atribuye las “discrepancias” a “cierta complejidad técnica”, al hecho de que las competencias en materia de justicia estén traspasadas en 12 comunidades, y a que “los criterios de cada comunidad en la catalogación de las diferentes actuaciones de la Fiscalía” puede variar “en algunos casos”. Pero el estudio señala que el problema es tan grave que la Memoria de la Fiscalía solo recoge una de cada cuatro sentencias por violación dictadas en todo el Estado, según el estudio.
En el próximo trolleo: biología. Pretenológicas de la naturaleza. Se saben nombres de bichos en latín. Ir por el monte con un cazamariposas no te convierte científico.