La Fiscalía apenas registra una de cada cuatro sentencias por violación en sus datos oficiales

La última Memoria de la Fiscalía General dice: “El dato de las sentencias dictadas en la anualidad es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa de forma directa y preceptiva esta institución”. Sin embargo, una investigación académica sostiene que dicha institución se deja por el camino al menos tres de cada cuatro sentencias en su recuento anual: en 2023, su cifra oficial suma 145 sentencias, pero un rastreo en la base de datos del Cendoj señala que ese mismo año se dictaron más de 575. (Legible en modo Lectura).