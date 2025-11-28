edición general
La Fiscalía Anticorrupción de Ucrania registra el domicilio de Andrii Yermak, la mano derecha de Zelenski

Ucrania se ha levantado este viernes con una noticia que sacude los cimientos del poder político del país. Los agentes de la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) han irrumpido esta mañana en el domicilio en Kiev de Andrii Yermak, jefe de la oficina del presidente y mano derecha de Volodímir Zelenki. Los organismos contra el fraude han acudido con una orden de registro, como parte del caso Midas, una red de comisiones y blanqueo de dinero que afecta al círculo directo de Zelenski.

cocolisto #1 cocolisto *
Por si nos parecía mucho mantener a corruptos en nuestro país,además tenemos que cargar con los corruptos de Ucrania.
El artículo es bastante explicativo,cosa rara.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Como se nota que eres un agente Ruso en contra de la maravillosa OTAN.
cocolisto #6 cocolisto
#2 Mas pillado!{grin} :-D
tul #8 tul
#1 estas cosas se deciden en washington y alli lo que nos parezca a los indios de aqui se la trae flojisima
#10 tierramar *
Mantenemos a los coruptos de nuestro pais, de Ucrania, de Bruselas, que no quieren que se acabe la guerra porque se les acaba el chollo: www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad
Más horrores en Ucrania: www.meneame.net/m/actualidad/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia- Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos. Despúes del desvelamiento de las cacerías humanas en Sarajevo, cualquier horror es posible. Desde 1992 a 1996, asesinaron en la ciudad sitiada de Sarajevo a más de 11.000 civiles.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Zelenskii llamando a MAR y a Ayuso en 3, 2, 1, ....
#9 Dav3n
#_7 Ucrania? Sabes que tu amiguito el comediante intentó cerrar la oficina hace unos meses?

De eso no hablarás, no...
#3 Dav3n
Curiosísimo que esto ocurra en estas fechas en las que Zelensky tiene un ultimátum rondando sobre su cabeza :hug:

Vamos, que van a por él y a por sus secuaces... EEUU.
El_Tio_Istvan #12 El_Tio_Istvan
#3 SALF! (Se acabó la fiesta)
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Si Ucrania no lucha contra la corrupción, mal, si lucha ¡peor!
MIrahigos #4 MIrahigos
Pues vaya dictadura tan rara.
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que no deberíamos dar ayuda alguna a los pelestinos hasta que la Autoridad Nacional Palestina deje de ser un pozo de corrupción y clientelismo. :troll:

Otro resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM no entienden por qué la falsimedia occidental, pagada para mantenernos abotargados con su propaganda rusófoba, informa correctamente de los casos de corrupción en Ucrania. ¡Tiene que ser una conspiración! :troll:
#13 Dav3n *
#11 Entonces, dices que no importa enviar miles de millones a una panda de corruptos para seguir impulsando una guerra perdida?

Aclaranoslo, por favor, quieres seguir enviando dinero de nuestros impuestos mientras Europa se hunde para que una panda de corruptos robe impunemente?

Qué poquito os queda, hamigui xD xD xD

Me da que a este ritmo no te pagan hasta los 25K mensajes propagandísticos, milagro será si llegas a los 22K spammeando con tu basura :-D
