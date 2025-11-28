La Fiscalía Anticorrupción de Ucrania registra el domicilio de Andrii Yermak, la mano derecha de Zelenski

Ucrania se ha levantado este viernes con una noticia que sacude los cimientos del poder político del país. Los agentes de la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) han irrumpido esta mañana en el domicilio en Kiev de Andrii Yermak, jefe de la oficina del presidente y mano derecha de Volodímir Zelenki. Los organismos contra el fraude han acudido con una orden de registro, como parte del caso Midas, una red de comisiones y blanqueo de dinero que afecta al círculo directo de Zelenski.