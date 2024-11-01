Fiscalía abre diligencias contra Josema Vallejo, el guardia civil que amenazó a la periodista Laura Arroyo con deportarla a Perú

El Ministerio Público solicita de forma cautelar la retirada del mensaje racista que publicó. El mensaje de Vallejo alcanzó más de 600.000 visualizaciones y provocó que Arroyo fuera víctima de acoso racista por parte de sectores vinculados a la ultraderecha. Por todo ello, la fiscal María Beatriz Ramos Vilariño ha solicitado la incoación de diligencias previas contra el guardia civil, acciones que serán estudiadas y, en su caso, acordadas por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Segovia que por turno corresponda