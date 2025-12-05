·
6
meneos
12
clics
Fiscales progresistas piden a la ONU que analice las “graves anomalías” del juicio contra García Ortiz
La UPF solicita a la relatora de Naciones Unidas que valore si ha quedado “comprometida la independencia judicial”
|
fiscales
progresistas
onu
anomalías
juicio
garcía ortiz
actualidad
actualidad
#1
mis_cojones_en_bata
#0
www.meneame.net/story/union-progresista-fiscales-lleva-ante-onu-sucesi
2
K
40
#2
mikhailkalinin
¿Ha salido ya la sentencia?
0
K
9
#3
oceanon3d
*
#2
Para navidades si eso ... Mejor dejar pasar las elecciones autonómicas próximas.
Hasta el más corto se este país huele la mierda de la sala segunda de Marceha y sus mariachis. Otra cosa es que tengan la inteligencia o la moral necesaria para estar indignados como cualquier demócrata que se precie.
0
K
8
#4
RegiVengalil
Si habrá anomalías que no pudieron ni revisar el teléfono borrado del fiscal
Lo de borrarlo es por deporte, no sea que luego el teléfono vaya lento
0
K
6
#5
alcama
A la ONU, a la FIFA, a la OMS, a la UEFA, a la JPG , a la HTTP ... a quien haga falta
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
