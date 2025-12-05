edición general
Fiscales progresistas piden a la ONU que analice las “graves anomalías” del juicio contra García Ortiz

La UPF solicita a la relatora de Naciones Unidas que valore si ha quedado “comprometida la independencia judicial”

mikhailkalinin
¿Ha salido ya la sentencia?
oceanon3d
#2 Para navidades si eso ... Mejor dejar pasar las elecciones autonómicas próximas.

Hasta el más corto se este país huele la mierda de la sala segunda de Marceha y sus mariachis. Otra cosa es que tengan la inteligencia o la moral necesaria para estar indignados como cualquier demócrata que se precie.
RegiVengalil
Si habrá anomalías que no pudieron ni revisar el teléfono borrado del fiscal

Lo de borrarlo es por deporte, no sea que luego el teléfono vaya lento xD
alcama
A la ONU, a la FIFA, a la OMS, a la UEFA, a la JPG , a la HTTP ... a quien haga falta
