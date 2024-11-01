edición general
Fiscales dicen que los comentarios de Pam Bondi sobre que Luigi Mangione merece la ejecución no deberían influir en el caso

Los fiscales dijeron el viernes que el caso de pena de muerte contra Luigi Mangione por el homicidio del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, debe continuar sin impedimentos, instando a una jueza a rechazar la solicitud de la defensa de desestimar los cargos y descartar la pena capital debido a las declaraciones públicas de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que sugieren que Mangione merece la ejecución.

Andreham #1 Andreham
La pregunta es, ¿en otros casos donde algún miembro de Justicia dice algo, se puede usar para obtener mejoras para el acusado?

Porque si la respuesta es sí y en este caso quieren hacer una excepción, va a traer cola.
