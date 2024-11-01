Fiscales dicen que los comentarios de Pam Bondi sobre que Luigi Mangione merece la ejecución no deberían influir en el caso

Los fiscales dijeron el viernes que el caso de pena de muerte contra Luigi Mangione por el homicidio del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, debe continuar sin impedimentos, instando a una jueza a rechazar la solicitud de la defensa de desestimar los cargos y descartar la pena capital debido a las declaraciones públicas de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que sugieren que Mangione merece la ejecución.