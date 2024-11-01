El fiscal pide 18 años de cárcel para los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por pagar sobornos en Argelia

Santiago Pedraz abre juicio oral a 23 acusados y cinco empresas después de 10 años de instrucción y cuando el caso estaba a punto de prescribir. Las mayores penas, no obstante, las pide el fiscal para dos directivos de Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax: 21 años, puesto que a los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental y organización ilícita se añade el de cohecho activo.