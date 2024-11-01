El fiscal pide 18 años de cárcel para los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por pagar sobornos en Argelia

Santiago Pedraz abre juicio oral a 23 acusados y cinco empresas después de 10 años de instrucción y cuando el caso estaba a punto de prescribir. Las mayores penas, no obstante, las pide el fiscal para dos directivos de Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax: 21 años, puesto que a los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental y organización ilícita se añade el de cohecho activo.
| etiquetas: pp , corrupción , soborno , argelia , gas , pedraz
Pues a punto ha estado de no existir porque faltaba muy poco para que prescribiera.
Sí, aunque Santiago Pedraz, que yo haya leído, es "conservador".
L O . H A S . E N T E N D I D O . . . ?
www.meneame.net/m/actualidad/trama-aristegui-gomez-serna-soborno-diput
www.meneame.net/m/actualidad/gas-natural-pago-900-000e-aristegui-serna
En el caso de Elecnor, Voltar Lassen le consiguió, además del tranvía de Ouargla, la construcción en 2009 de la estación desaladora de Souk Tleta, un contrato de 250 millones de euros. A cambio, el grupo vasco le pagó a De Arístegui –a través de su sociedad Karistia– una deuda de 164.000 euros que tenía con la Agencia Tributaria. También le compró a Abdelaziz Natouri, ex director general de Energía de Argelia, una vivienda de 245.000 euros en
… » ver todo el comentario