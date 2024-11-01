edición general
12 meneos
46 clics
El fiscal general denuncia la “actitud bastante obstruccionista” de la fiscal Lastra para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez

El fiscal general denuncia la “actitud bastante obstruccionista” de la fiscal Lastra para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez

El fiscal general se ha referido a la mala relación que mantiene con Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid cuyo testimonio en este proceso es considerado clave por las acusaciones. “Yo no escuché esas palabras”, ha dicho cuando el Abogado del Estado le ha preguntado si Lastra, tal y como dijo ella misma, le preguntó si él había “filtrado” los correos“. Y ha explicado que esa mañana tuvo que ”perseguir“ a la fiscal jefe de Madrid para que saliera el comunicado.

| etiquetas: fiscal general , denuncia , actitud , obstruccionista , fiscal , lastra
10 2 0 K 126 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 126 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Obstruccionista, mintió y todo por trepara y ocupar el puesto de fiscal general, la amiga del alma de Ayuso no es de fiar, ya lo demostró.
1 K 32
xyria #2 xyria
#1 Supongo que te re refieres a Almudena Lastra.
0 K 12
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Si, esa misma la que se opuso a la investigación de los 7291 muertos en residencias de su amiga Ayuso.
0 K 20

menéame