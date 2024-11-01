El fiscal general denuncia la “actitud bastante obstruccionista” de la fiscal Lastra para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez

El fiscal general se ha referido a la mala relación que mantiene con Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid cuyo testimonio en este proceso es considerado clave por las acusaciones. “Yo no escuché esas palabras”, ha dicho cuando el Abogado del Estado le ha preguntado si Lastra, tal y como dijo ella misma, le preguntó si él había “filtrado” los correos“. Y ha explicado que esa mañana tuvo que ”perseguir“ a la fiscal jefe de Madrid para que saliera el comunicado.