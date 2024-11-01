edición general
Fiscal del condado de Cochise acusado de grabar a una menor dentro de Target, posteriormente encontrado con los pantalones bajados en su coche viendo el vídeo. (Eng)

La policía dijo que un empleado de Target llamó al 911 alrededor de las 6:20 p. m. para informar que un vehículo bloqueaba otro vehículo en el estacionamiento. Mientras investigaban esa llamada, los agentes se enteraron de las acusaciones que involucraban al menor, dijo la policía. Los agentes confiscaron los teléfonos personales y del trabajo de Correa como parte de la investigación. El 18 de diciembre, Correa fue detenido durante una operación de tráfico de alto riesgo en Benson, llevada a cabo en coordinación con la Oficina del Sheriff

