Final feliz para JetBlue, el perrito abandonado en aeropuerto
Las Vegas.- La historia del perro abandonado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas ya tiene un final muy feliz.
etiquetas
:
perro abandonado
,
jetblue
,
aeropuerto
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DotorMaster
"final feliz"... qué sucio suena eso
1
K
30
#2
ahotsa
#1
Bruto. Con la ternura que inspira el perrillo...
2
K
43
#3
DotorMaster
#2
Es una expresión que se encuentra secuestrada. En el fondo era una crítica, porque detesto ese tipo se secuestros. Pero en el fondo, hablando en serio, me alegra que el perrillo ya tenga una familia
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
