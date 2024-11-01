edición general
10 meneos
98 clics
Final feliz para JetBlue, el perrito abandonado en aeropuerto

Final feliz para JetBlue, el perrito abandonado en aeropuerto

Las Vegas.- La historia del perro abandonado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas ya tiene un final muy feliz.

| etiquetas: perro abandonado , jetblue , aeropuerto
7 3 1 K 148 OYOYOY
3 comentarios
7 3 1 K 148 OYOYOY
#1 DotorMaster
"final feliz"... qué sucio suena eso
1 K 30
ahotsa #2 ahotsa
#1 Bruto. Con la ternura que inspira el perrillo... :-)
2 K 43
#3 DotorMaster
#2 Es una expresión que se encuentra secuestrada. En el fondo era una crítica, porque detesto ese tipo se secuestros. Pero en el fondo, hablando en serio, me alegra que el perrillo ya tenga una familia :-)
0 K 10

menéame