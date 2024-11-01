El fin del sistema de poder global posterior a la Segunda Guerra Mundial

Lo que está pasando frente a sus ojos en este momento no es simplemente otra guerra más en el Medio Oriente, no. Lo que está ocurriendo es algo mucho más profundo, mucho más estructural, algo que los grandes medios de comunicación en este país no quieren que usted entienda con claridad. Estamos presenciando en tiempo real el principio del fin de un sistema de poder global que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que durante décadas ha dictado las reglas del juego económico, militar y político para todo el planeta.