“Es el fin del sistema educativo federal”

Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto de la llamada “Ley de Libertad Educativa” que el Gobierno nacional formalizó tras las reuniones del Consejo de Mayo. Con vouchers en función de la “eficiencia” escolar, reducción en la carga horaria, cambios significativos en el financiamiento de la educación pública y legalización del homeschooling, entre otros puntos. Borra el 6 % del PBI como inversión y formaliza el financiamiento a escuelas privadas.