Por fín podras tener una cámara de punto de vista para tu pene  

Su nombre es CockCam y como nombre, no engaña absolutamente a nadie ya que basicamente es eso, una camara que se pone en el pene, para grabar lo que se ve desde allí. La cámara que tiene hasta su propia app para controlarla, dispone de visión noctura y es HD. La verdad es que no le veo mucha utilidad mas allá de grabar un salto base con la punta de la p.... como podemos ver en este video... al cual para hacerlo para todos los públicos no han usado un pene real sino un prótesis.