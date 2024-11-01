¿El fin de la piratería? El juicio a la Filmoteca Maldita  

En este video analizamos la piratería más allá del lugar común del «delito», para pensarla como síntoma de un problema más profundo: el acceso a la cultura. A partir del caso de Zoowoman y la persecución judicial a su comunidad, exploramos la tensión entre propiedad intelectual, memoria cultural y circulación de obras que el mercado ha abandonado ¿Puede existir cultura si no circula? ¿Qué pasa cuando lo único que permite acceder a ciertas obras es, justamente, violar la ley?