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¿El fin de la piratería? El juicio a la Filmoteca Maldita

¿El fin de la piratería? El juicio a la Filmoteca Maldita  

En este video analizamos la piratería más allá del lugar común del «delito», para pensarla como síntoma de un problema más profundo: el acceso a la cultura. A partir del caso de Zoowoman y la persecución judicial a su comunidad, exploramos la tensión entre propiedad intelectual, memoria cultural y circulación de obras que el mercado ha abandonado ¿Puede existir cultura si no circula? ¿Qué pasa cuando lo único que permite acceder a ciertas obras es, justamente, violar la ley?

| etiquetas: zoowoman , cafe kyoto , el feo , enrique cerezo , filmoteca maldita
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3 comentarios
4 1 0 K 51 cultura
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
EEUU la ha vuelto a poner de moda.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Yo hasta que alguien encuentre el One Piece, voy a seguir esforzándome por ser el rey de los piratas.
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Fumanchu #3 Fumanchu
#2 Sabes que ahora puedes encontrar que es el one piece www.youtube.com/watch?v=O9M1UMj-vwE ponte a ello, sigue tu sueño
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menéame