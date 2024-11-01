edición general
4 meneos
33 clics
El fin de las páginas web en Google

El fin de las páginas web en Google  

¿Está Google matando el tráfico web? Según datos recientes, el tráfico de Google hacia medios y editores ha caído un 33% globalmente debido a sus nuevas respuestas por IA.

| etiquetas: google , ia , medios , tráfico web
3 1 0 K 43 tecnología
3 comentarios
3 1 0 K 43 tecnología
#1 Chappie *
no me extraña, pues el ~99% de las webs (y videos) son copias de otras. Ya está bien de que gente que no aporta prácticamente nada pueda vivir del cuento. Con la IA solo pueden quedar los que realmente aporten e innoven.
1 K 24
UsuarioXY #3 UsuarioXY
#1 te equivocas, con la IA solo van a quedar los que paguen y tengan poder económico.
3 K 37
#2 Alves
Es que lo que era google hace 20 años, que encontrabas toda la información que se te pudiera ocurrir en primera pagina al estercolero actual...
0 K 7

menéame