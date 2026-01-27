·
5

24
clics
El fin del mundo, más cerca que nunca: los científicos atómicos sitúan el reloj del apocalipsis a solo 85 segundos de la medianoche
El comité de expertos, con varios premios Nobel, denuncia la incapacidad de los políticos para atajar los desafíos armamentísticos, biológicos, ecológicos y los creados por la IA, como la desinformación
reloj del apocalipsis
4
1
0
62
actualidad
6 comentarios
4
1
0
62
actualidad
#1
soberao
"El comité de expertos, con varios premios Nobel,"
Esperemos que de esos Nobels no haya ninguno Nobel de la Paz
El Nobel será una pasta pero desde la chapuza y el recochineo de Corina Machado regalándoselo a Trump es de vergüenza ajena.
1
K
23
#3
YeahYa
#1
Si Trump estuviese por ahí lo hubiese puesto a 1 segundo para que le compremos más armas para defendernos de sus armas.
0
K
19
#5
maspipinobreve
*
#1
La verdad que al final ya aburre esto, es una puta serie mala y lenta.
0
K
7
#2
pedrobotero
*
Los Maiden lo situaban a 120 segundos...
www.youtube.com/watch?v=9qbRHY1l0vc
1
K
16
#4
sliana
concretamente, con el huso horario de mar-a-lago
0
K
7
#6
coydanerko
"
comité de expertos, con varios premios Nobel
"
Cuñados seleccionados por criterios ajenos a la cosa.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
