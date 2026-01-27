edición general
El fin del mundo, más cerca que nunca: los científicos atómicos sitúan el reloj del apocalipsis a solo 85 segundos de la medianoche

El comité de expertos, con varios premios Nobel, denuncia la incapacidad de los políticos para atajar los desafíos armamentísticos, biológicos, ecológicos y los creados por la IA, como la desinformación

#1 soberao
"El comité de expertos, con varios premios Nobel,"
Esperemos que de esos Nobels no haya ninguno Nobel de la Paz xD xD
El Nobel será una pasta pero desde la chapuza y el recochineo de Corina Machado regalándoselo a Trump es de vergüenza ajena.
YeahYa #3 YeahYa
#1 Si Trump estuviese por ahí lo hubiese puesto a 1 segundo para que le compremos más armas para defendernos de sus armas.
maspipinobreve #5 maspipinobreve *
#1 La verdad que al final ya aburre esto, es una puta serie mala y lenta.
pedrobotero #2 pedrobotero *
Los Maiden lo situaban a 120 segundos...

www.youtube.com/watch?v=9qbRHY1l0vc
#4 sliana
concretamente, con el huso horario de mar-a-lago
#6 coydanerko
"comité de expertos, con varios premios Nobel"

Cuñados seleccionados por criterios ajenos a la cosa.
