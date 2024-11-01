El fin del imperio tecno-estatal gringo y la lucha cooperativa por la vida

Aunque la mal llamada Inteligencia Artificial (IA) empieza a diseñarse desde la década de 1940, ha sido en los últimos años cuando los tecno-oligarcas han aumentado su poder y riqueza exponencialmente, haciéndose con la hegemonía a nivel sistémico: han tomado las instituciones estadounidenses de la mano de Donald Trump, puesto en marcha una campaña masiva de relaciones públicas para convencernos de sus bondades y expandido globalmente hasta convertirse en los actores más poderosos, al tiempo que la IA ha servido para acelerar exponencialmente