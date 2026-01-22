El fin de la hegemonía científica de los EEUU en tan solo cuatro gráficos

(...) en este contexto, la reciente llegada al poder en los EEUU de los republicanos más anticientíficos, con Donald Trump a la cabeza solo puede acelerar el sorpasso chino ya que el objetivo último del presidente pelirrojo parece ser destruir la cada vez más menguante ventaja científica de su país, ya que como acaba de publicar la prestigiosa revista Nature los recortes en ciencia del presupuesto federal van a ser demoledores en todas sus agencias, tal y como muestra la siguiente figura.