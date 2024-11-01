El fin de Dinamic Multimedia - Parte 1

Dinamic Multimedia, eXtensión de aquella veterana Dinamic Software (Micro Digital Soft) nació en marzo de 1993, y muy pronto se transformó en el estudio español más potente del momento gracias al enorme éxito de su saga PC Fútbol. Acompáñanos a lo largo de este enorme documental en el que explicamos su auge y su caída, al tiempo que repasamos su catálogo, escuchamos a algunas de las personas numerosas personas que dieron vida a esta odisea, y tratamos de entender el pasado y el futuro del desarrollo del videojuego español.