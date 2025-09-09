Se filtran los archivos secretos de Boris Johnson que revelan posibles casos de corrupción política

Según ha podido saber 'The Guardian', el ex primer ministro británico se habría aprovechado de su cargo para lucrarse a través de su influencia, además de un presunto uso de fondos públicos para usos privados. Johnson también recibió más de 200.000 libras de un fondo de cobertura tras reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a haber declarado que no recibió pago alguno, y violó las normas de la pandemia del Covid-19 cuando organizó una cena con un compañero de partido, un día después de que entrara en vigor el segundo confi