Los archivos filtrados revisados por The Grayzone muestran que el Gobierno estadounidense financió en secreto a grupos juveniles nepalíes en vísperas de un violento golpe de Estado. El ejército en la sombra de la «Generación Z» se movilizó cuando Estados Unidos intentó neutralizar la influencia china e india sobre Katmandú, ahora controlada por un líder elegido mediante una encuesta informal en las redes sociales.