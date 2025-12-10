edición general
14 meneos
20 clics
Filtraciones revelan un frente estadounidense para el cambio de régimen que financió a jóvenes revolucionarios nepalíes (inglés)

Filtraciones revelan un frente estadounidense para el cambio de régimen que financió a jóvenes revolucionarios nepalíes (inglés)

Los archivos filtrados revisados por The Grayzone muestran que el Gobierno estadounidense financió en secreto a grupos juveniles nepalíes en vísperas de un violento golpe de Estado. El ejército en la sombra de la «Generación Z» se movilizó cuando Estados Unidos intentó neutralizar la influencia china e india sobre Katmandú, ahora controlada por un líder elegido mediante una encuesta informal en las redes sociales.

| etiquetas: nepal , cambio de régimen , generación z , the grayzone
12 2 1 K 131 politica
5 comentarios
12 2 1 K 131 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Para sorpresa de absolutamente nadie.
6 K 92
aupaatu #3 aupaatu
Curioso en Marruecos hacen lo contrario con las revueltas juveniles.
No existen.
2 K 33
Aokromes #4 Aokromes
#3 es lo tipico, gobierno que no les conviene sufre una revolucion "ciudadana", si les conviene no sufre revoluciones.
0 K 10
#2 bibubibu
USA sigue siendo el país estercolero que va jodiendo al resto del mundo con barra libre.
1 K 22
#5 Mataq
Y en qué está nepal ahora?.

Desde el evento aquel no he visto nada en la noticias
0 K 6

menéame