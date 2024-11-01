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La Filosofía de Martha Nussbaum (FÁCIL y en 10 Minutos)  

¿Qué aportó Martha Nussbaum a la filosofía? ¿Qué dice su teoría de las capacidades? Todo esto y más, ¡en este vídeo!

| etiquetas: filosofía , martha nussbaum
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