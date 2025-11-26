Filmación inédita en las islas Cíes: un pulpo y un gallano se convierten en cómplices de caza  

Un ejemplar de Labrus mixtus (Gallano) ha protagonizado una escena inédita en la costa de Galicia, en plena interacción con un pulpo. Aunque ambos son seres territoriales, en la secuencia registrada se relacionan con pasmoso respeto y complicidad en búsqueda de alimento. El documentalista submarino José Irisarri logró filmar esta hazaña en los fondos marinos. Es la base de un nuevo corto titulado El rey del arrecife en las islas Cíes. La secuencia que protagonizan el gallano y el pulpo, junto a otros dos lábridos, es toda una lección de la...