¿Qué es el filibusterismo y por qué Trump quiere que desaparezca?

El líder de la mayoría del Senado no está dispuesto a recurrir a la “opción nuclear” para superar la obstrucción parlamentaria demócrata y reabrir el gobierno. A última hora del jueves, el presidente Donald Trump renovó su llamamiento a eliminar el filibusterismo u obstruccionismo parlamentario para forzar la aprobación de leyes que pongan fin al cierre del gobierno, pero es poco probable que su petición tenga mucho eco entre los republicanos que controlan el Senado.