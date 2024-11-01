edición general
Las fiestas de verano en Sanabria tras los fuegos: cuando celebrar se convierte en un acto de resistencia y orgullo

Pueblos como San Martín de la Castañeda, uno de los directamente afectados por los incendios, o Palacios de Sanabria despiden el verano más doloroso manteniendo las fiestas pero con mucha menos asistencia.

