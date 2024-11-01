edición general
La fiesta de la ultraderecha hispana en Mar a Lago: pleitesía a Trump y críticas a los “dictadores de ultraizquierda”

Personajes de ultraderecha de distintos países de América Latina se congregaron la noche del martes en el Mar a Lago Club en Palm Beach, Florida, en una noche de gala en la Javier Negre figuró como anfitrión y los oradores principales fueron la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, quienes rindieron pleitesía al gobierno de Estrados Unidos y al mandatario republicano, Donald Trump. “Madrid siempre ha admirado a Estados Unidos por ser el faro de la libertad”, afirmó Ayuso en su...

JackNorte
Cuando los progenocidas se reunen sin ocultarse. Hablando en el nombre de paises y comunidades mintiendo claramente.
nanustarra
Madrid siempre ha admirado a Estados Unidos....¿incluso cuando robaron territorios españoles? Estos muy y mucho españoles son de traca.
tierramar
www.lacasademitia.es/articulo/politica/aragon-ganaron-amigos-netanyahu En Aragón ganaron los amigos de Netanyahu y de Trump Pero es que esos amigos del matón de Trump y del genocida Netanyahu que son PP y VOX y que han ganado en Extremadura y ahora en Aragón son al parecer los que quiere el pueblo español que nos gobierne lo cual es desconcertante y desmoralizador ver cómo los jóvenes principalmente apoyan a aquellos que siembran el odio entre los españoles. Ya no hay problemas con el País Vasco, ya no hay problemas con el independentismo catalán y parece que algunos les gustaría que volvieran para tener a alguien a quien odiar
Verdaderofalso
Quién es ultra izquierda? Es para poner la ventana de Overton en su sitio
tierramar
La trama descarada: Trump colabora con Ayuso y el PP enviando a España inmigrantes latinos de derecha, que ya han conseguido cambiar la demografia de Madrid, de hecho, Ayuso gano las elecciones gracias al voto latino y la abstención de los madrileños. Trump envía estos inmigrantes expulsandolos de EEUU de una manera violenta, y Ayuso le felicita y ofrece una medalla; agradeciendo que le envíe votantes; obviando la violencia aplicada para ello?
Cincocuatrotres
#2 algo no me cuadra con tu explicacion, eres feliz con ella? Te gusta Heidi? Adelante! me da pereza.
