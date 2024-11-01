Fiesta toga

En la película El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), el malo, interpretado por Lee Van Cleef, se llama Sentencia, afortunadísimo nombre para villano vista la del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Han estado redactando quince días la justificación de un fallo que ya habían hecho público porque se tomaron en serio lo de que empiece ya que el público se va, supongo. Voy a enseñar solo un trozo de prosa de la pluma de estos genios citándose a sí mismos. Sí, me he leído la sentencia. Tengo mucho tiempo libre.