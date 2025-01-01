·
date 2025-01-01
Fichada por el Falcon: Letizia ya está en Grecia: las vacaciones privadas de los reyes que ya no son secretas
No tenemos confirmación pero tampoco dudas: un Falcon solicitado por Casa Real aterrizó anoche en Grecia, en lo que parece el anual viaje de vacaciones de Letizia y familia.
#2
a69
Y felipondio hace vacaciones por su cuenta? Uyyyyy
0
K
12
#1
Peybol
A ver, los del Falcon que vayan desfilando.
0
K
11
#3
Peybol
Y se me olvidaba: Salud y REPÚBLICA.
0
K
11
#4
victorjba
Que se vuelva el Falcon y los deje allí, que hagan dedo.
0
K
10
#5
Peybol
#4
En París, en la plaza de la república, los acogerán convenientemente. Hay una larga historia de bienvenidas a esta
calaña
gente.
1
K
21
#7
jonolulu
#5
Te sorprenderías...
www.eldiario.es/sociedad/paris-homenaje-republicanos-espanoles-liberar
0
K
12
#8
Peybol
#7
Que cachondo me puso ver a estas garrapatas verlas rodeadas de banderas republicanas:
www.publico.es/tremending/imagen-rey-rodeado-banderas-republicanas-pas
0
K
11
#6
oblitum
el falcon está más prostituido...
0
K
6
