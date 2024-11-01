edición general
2 meneos
4 clics

(Ficción) El lector de silencios. Pablo Medina

El lector de silencios El precio de la fama es barato. Por cara que sea la entrada, el parque de atracciones de la celebridad lo compensa todo. Aún así hay problemas que el dinero no solventa....

| etiquetas: pablo medina , corto
1 1 0 K 15 cultura
sin comentarios
1 1 0 K 15 cultura

menéame