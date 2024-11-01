edición general
Ferreras señala que el Gobierno maniobró para ayudar a Paco Salazar: "Han llamado a embajadas extranjeras para que le contraten"

"El Gobierno ha estado llamando a embajadas extranjeras en Madrid para que contraten a Paco Salazar", afirmó Ferreras, denunciando un intento de encubrimiento institucional. Según el periodista, además de la presunta ayuda del Ejecutivo, figuras del entorno socialista como José Antonio Zarrías o el Partido de los Socialistas de Cataluña podrían haber participado en esos movimientos. Buscan una "recolocación discreta" fuera del país, "Intentan protegerle, e intentan que tenga la economía resuelta", una maniobra para proteger al partido.

comentarios
sotillo
Si viene de Ferreras es un bulo o un montaje

Marisadoro
A las Islas Granadinas, ha concretado.

millanin
Es muy burdo pero vamos con ello.

Leon_Bocanegra
Esperad que enseguida nos saca Ferreras el "informe PASA"

famufa
Porque lo de una portavocía, sin voz ni cía, ¿no colaría?
Y sin haberlo preparado...

Malinois
Ta guapu Ferreras pa' hablar


