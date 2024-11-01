Ferreras señala que el Gobierno maniobró para ayudar a Paco Salazar: "Han llamado a embajadas extranjeras para que le contraten"

"El Gobierno ha estado llamando a embajadas extranjeras en Madrid para que contraten a Paco Salazar", afirmó Ferreras, denunciando un intento de encubrimiento institucional. Según el periodista, además de la presunta ayuda del Ejecutivo, figuras del entorno socialista como José Antonio Zarrías o el Partido de los Socialistas de Cataluña podrían haber participado en esos movimientos. Buscan una "recolocación discreta" fuera del país, "Intentan protegerle, e intentan que tenga la economía resuelta", una maniobra para proteger al partido.