Fernando Simón, atónito ante una pregunta: "No me parece ni lógico ni sensato"

Un conocido restaurante de Madrid ha avisado de que sólo admitirá a clientes que se hayan hecho el test del coronavirus 72 horas antes de la reserva. Si no, en los bajos del edificio se lo pueden hacer al momento por 55 euros. Fernando Simón ha sido preguntado este lunes sobre el asunto y se ha quedado totalmente atónito. Tanto que ha tardado unos instantes en poder reaccionar. “No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más. No me parece ni lógico ni sensato. Es más, no sé si tienen derecho a hacerlo legalmente".